اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا

تواصل – فريق التحرير:

تُعقد اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 جلسة جديدة للمعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط.

وقال تركي حميدان التركي، إن لجنة الإفراج المشروط ستنظر في أمر والده وتتخذ قراراً من 3؛ إما قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، والخيار الثالث هو رفض الطلب نهائياً واستكمال مدة المحكومية كاملة.

الجدير بالذكر أن حميدان التركي قد وجه رسالة قصيرة عبر مقطع صوتي تم تداوله أمس، هنأ فيه الجميع بحلول شهر رمضان، وطالب بالدعاء له، قائلاً: “مبارك عليكم شهر رمضان المبارك، وأرجو من الله أن تذكروا أخاكم في دعائكم”.

فيما ذكر عدد من أبناء وبنات حميدان التركي في تغريدات على موقع تويتر أنه تم منع نورة وأروى -ابنتي المعتقل السعودي- من حضور جلسة الإفراج المشروط.