الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا

اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا

التأخير يضرب رحلات «الخطوط السعودية» مع بداية رمضان.. والشركة تكشف السبب

التأخير يضرب رحلات «الخطوط السعودية» مع بداية رمضان.. والشركة تكشف السبب

«حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو

«حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو

الإعلان عن 200 ألف وحدة سكنية.. بـ200 ريال شهريًا

الإعلان عن 200 ألف وحدة سكنية.. بـ200 ريال شهريًا

اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا

اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تُعقد اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 جلسة جديدة للمعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط.

وقال تركي حميدان التركي، إن لجنة الإفراج المشروط ستنظر في أمر والده وتتخذ قراراً من 3؛ إما قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، والخيار الثالث هو رفض الطلب نهائياً واستكمال مدة المحكومية كاملة.

الجدير بالذكر أن حميدان التركي قد وجه رسالة قصيرة عبر مقطع صوتي تم تداوله أمس، هنأ فيه الجميع بحلول شهر رمضان، وطالب بالدعاء له، قائلاً: “مبارك عليكم شهر رمضان المبارك، وأرجو من الله أن تذكروا أخاكم في دعائكم”.

فيما ذكر عدد من أبناء وبنات حميدان التركي في تغريدات على موقع تويتر أنه تم منع نورة وأروى -ابنتي المعتقل السعودي- من حضور جلسة الإفراج المشروط.

أخبار متعلقة

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قبل جلسة الإفراج المشروط.. حميدان التركي يوجِّه رسالة من محبسه بأمريكا (فيديو)

قبل جلسة الإفراج المشروط.. حميدان التركي يوجِّه رسالة من محبسه بأمريكا (فيديو)

تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد

تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد

مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

ابنة حميدان التركي: وضع والدي يزداد صعوبة.. ونخشى نقله لأسوأ السجون في أمريكا

ابنة حميدان التركي: وضع والدي يزداد صعوبة.. ونخشى نقله لأسوأ السجون في أمريكا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>