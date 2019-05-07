نصف المواطنين يجهلون إصابتهم بـ«القاتل الصامت».. كيف تحمي نفسك؟

تواصل – الرياض:

قال رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم الدكتور صالح الشرفا إن 50% من السعوديين لا يعرفون أنهم مصابون بضغط الدم «القاتل الصامت»، في ظل عدم وجود أي أعراض واضحة لديهم.

وتوقع الشرفا أن تساهم حملة «اسمع كلامي وقِس ضغطك» التي انطلقت أخيراً بالسعودية في إنقاذ آلاف الأفراد.

ولفت الشرفا إلى أن الحملة التي أطلقتها الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم «شمس» توفر كشوفات مجانية، للمواطنين والمقيمين بالمراكز التجارية والتجمعات السكنية، في عدد من محافظات ومناطق المملكة، وتهدف إلى التعريف بخطورة المرض، ونشر الوعي، والتعريف بالنظام الصحي المتكامل الذي يحقق حياة آمنة تحقق أهداف الوطن وطموحات القطاع الصحي.

وشدد على أن خطورة المرض تتمثل في عدم وجود أعراض ظاهرة، وإن وجدت فتكون عبارة عن صداع وتسارع نبضات القلب وشعور بالدوران، لافتا إلى أن 2.5 مليون حالة وفاة يمكن أن يتم منعها عالميا كل عام، إذا ما تم تخفيض الاستهلاك العالمي من الملح إلى المستوى الموصى به (5 جم ملح/‏‏‏‏ يوم)، موضحاً أن ضغط الدم يمثل مشكلة عالمية.

وأشار الشرفا إلى إصابة أكثر من 1.7 مليار شخص حول العالم، وأن 12.8% من الوفيات تحدث بسبب ارتفاع ضغط الدم، حيث لا يعرف 50% من المصابين بالمرض في السعودية ودول العالم أنهم يعانون من المرض الذي اصطلح على تسميته بـ«القاتل الصامت»، لاسيما أن مضاعفاته تؤدي إلى تصلب في الأوعية الدموية وفشل كلوي ونوبات قلبية وسكتة دماغية.

وقال إن الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم، تعمل منذ سنوات بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل الجمعية العالمية لضغط الدم، والرابطة الدولية لضغط الدم، بهدف التصدي المبكر للمرض ومواجهته في المهد، لتكتمل هذه الجهود بإطلاق حملة الكشف والفحص المجاني في جميع النقاط التي يتواجد فيها تجمعات سكانية لمدة عامين، برعاية شركة «سيرفيير» العالمية الفرنسية. وأوضح أن الحملة تتجاور عملية الكشف المجاني، وتهدف في المقام الأول إلى التوعية ورفع ثقافة المجتمع عن الأمراض المزمنة، وكيفية تجنبها من خلال التحفيز على ممارسة الرياضة والالتزام بالغذاء الصحي والكشف المبكر، حتى تتمكن الأسرة من القيام بدورها في تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها.