الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا

اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا

التأخير يضرب رحلات «الخطوط السعودية» مع بداية رمضان.. والشركة تكشف السبب

التأخير يضرب رحلات «الخطوط السعودية» مع بداية رمضان.. والشركة تكشف السبب

«حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو

«حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو

تعرف على أسعار «الإبل والأغنام» مع حلول الشهر الفضيل

تعرف على أسعار «الإبل والأغنام» مع حلول الشهر الفضيل
0

تواصل – الرياض:

وصلت أسعار الأغنام النجدية إلى 1600 ريال، و1400 للأغنام الحبشية، بينما بلغت أسعار الإبل نحو 5000 ريال، مسجلة ارتفاعاً في سوق المواشي بالمدينة المنورة مع حلول الشهر الفضيل.

من جانبه أكد شيخ طائفة الأغنام بالمدينة المنورة سالم الزغيبي، أن أسعار الأغنام سترتد بعد الارتفاع؛ نتيجة زيادة الطلب في الشهر الكريم، متوقعا نزولها عن مستوياتها بعد ذلك.

وبين الزغيبي أن الأسعار الحالية للأغنام تراوح بين 700 – 1300 ريال، وبالنسبة للأغنام السواكني من 600 – 800 ريال، والنعيمي من 900 – 1300 ريال.

وبالنسبة لارتفاعات الأسعار، قال: «هذا بيد المواطن بعدم الشراء من أصحاب السيارات المبالغين في قيمة الأغنام، والتوجه إلى الباعة الموثوق بهم، وعلى المستهلكين أيضا ضرورة شراء الذبائح من المحلات والباعة المعروفين؛ لأنه في حال وجود مرض يكتشفه طبيب المسلخ أو عند إعدام الذبيحة يتم تسليمه فاتورة ليعود بها إلى من باعه، ويتم استبدالها أو إرجاع القيمة له».

من جهته، أوضح شيخ طائفة الإبل بالمدينة المنورة محمد الحرقان – وفقا لـ«عكاظ» – أن الطلب والإقبال من ساكني المدينة على شراء الإبل ولحومها يزداد مع حلول شهر رمضان، وأن السن المفضل للشراء هو ما يكون في حدود السنة تقريبا.

ولفت إلى أن الأسعار تختلف حسب الجودة، وصغر سن الذبيحة، لكنها تراوح غالباً بين 3 إلى 5 آلاف ريال للرأس الواحد حسب الحجم.

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى كثرة الطلب على الإبل من داخل المدينة وخارجها، إذ يعتبر سوق المدينة من الأسواق التي تغذي الأسواق الأخرى.

وتوقع أن يصل عدد الإبل المباعة من سوق المدينة إلى 3 آلاف رأس حتى نهاية الشهر، ما سيؤدي إلى استمرار الزيادة في أسعار الإبل مع كثرة الطلب عليها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحذير لـ«ربات البيوت» في رمضان.. منازل كثيرة احترقت لهذا السبب (فيديو)

تحذير لـ«ربات البيوت» في رمضان.. منازل كثيرة احترقت لهذا السبب (فيديو)

«النقد» تحدد مواعيد عمل البنوك خلال رمضان و«إجازة العيدين»

«النقد» تحدد مواعيد عمل البنوك خلال رمضان و«إجازة العيدين»

أمير القصيم يزور عدداً من المشايخ في منازلهم للتهنئة بشهر رمضان (صور)

أمير القصيم يزور عدداً من المشايخ في منازلهم للتهنئة بشهر رمضان (صور)

«النمر» يحدد الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان

«النمر» يحدد الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>