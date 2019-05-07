تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على ممرضة في جازان

تواصل – جازان:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم في إطلاق النار على قريبته الممرضة التي تعمل بمستوصف طبي بمحافظة ضمد بمنطقة جازان.

وأوضحت مصادر أن مُطلق النار ترصَّد للممرضة قبل ذلك ‏ووجد فرصته أمس فهاجمها داخل المستوصف فيما تدخلت زميلتها الممرضة لإنقاذها على الرغم من بشاعة الجريمة المروعة.

الجدير بالذكر أن حالة الممرضة كانت مستقرة بعد وقوع الجريمة، وتم نقلها لمستشفى ضمد العام،‏ ولم تتضح تفاصيل حالتها الصحية اليوم، ‏بينما امتنعت صحة جازان عن التصريح حول الحادث.

وقالت المصادر إن الممرضة تعمل بمستوصف في محافظة ضمد في منطقة جازان، وقد تعرضت لثلاث طلقات نارية في المستوصف من قِبل أحد أقاربها، فيما نُقلت للمستشفى لتلقي العلاج بمستشفى محافظة ضمد، وباشرت الجهات الأمنية الواقعة.

وأوضحت المصادر أن الجاني قريبها، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن حالتها الصحية مستقرة وهي تتلقى العناية الطبية، فيما كشفت معلومات أولية أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات عائلية بين الجاني والمجني عليها.