الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا

اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا

التأخير يضرب رحلات «الخطوط السعودية» مع بداية رمضان.. والشركة تكشف السبب

التأخير يضرب رحلات «الخطوط السعودية» مع بداية رمضان.. والشركة تكشف السبب

«حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو

«حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو

الإعلان عن 200 ألف وحدة سكنية.. بـ200 ريال شهريًا

الإعلان عن 200 ألف وحدة سكنية.. بـ200 ريال شهريًا

تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على ممرضة في جازان

تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على ممرضة في جازان
0

تواصل – جازان:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم في إطلاق النار على قريبته الممرضة التي تعمل بمستوصف طبي بمحافظة ضمد بمنطقة جازان.

وأوضحت مصادر أن مُطلق النار ترصَّد للممرضة قبل ذلك ‏ووجد فرصته أمس فهاجمها داخل المستوصف فيما تدخلت زميلتها الممرضة لإنقاذها على الرغم من بشاعة الجريمة المروعة.

الجدير بالذكر أن حالة الممرضة كانت مستقرة بعد وقوع الجريمة، وتم نقلها لمستشفى ضمد العام،‏ ولم تتضح تفاصيل حالتها الصحية اليوم، ‏بينما امتنعت صحة جازان عن التصريح حول الحادث.

وقالت المصادر إن الممرضة تعمل بمستوصف في محافظة ضمد في منطقة جازان، وقد تعرضت لثلاث طلقات نارية في المستوصف من قِبل أحد أقاربها، فيما نُقلت للمستشفى لتلقي العلاج بمستشفى محافظة ضمد، وباشرت الجهات الأمنية الواقعة.

وأوضحت المصادر أن الجاني قريبها، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن حالتها الصحية مستقرة وهي تتلقى العناية الطبية، فيما كشفت معلومات أولية أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات عائلية بين الجاني والمجني عليها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اختفاء شاب منذ 36 يوماً في ظروف غامضة بجازان.. والشرطة تكثف البحث

اختفاء شاب منذ 36 يوماً في ظروف غامضة بجازان.. والشرطة تكثف البحث

خلاف عائلي ينتهي بإطلاق نار على ممرضة في جازان

خلاف عائلي ينتهي بإطلاق نار على ممرضة في جازان

في ظروف غامضة.. اختفاء مواطن بحوزته 54 ألف ريال بجازان

في ظروف غامضة.. اختفاء مواطن بحوزته 54 ألف ريال بجازان

جازان.. «رصاصة طائشة» تخترق بقالة في أحد المسارحة

جازان.. «رصاصة طائشة» تخترق بقالة في أحد المسارحة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>