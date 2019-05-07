بينها دولة خليجية.. اليوم أول أيام رمضان في 3 دول عربية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت 3 دول عربية أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، في حين أن بقية أقطار العالم العربي كانت قد بدأت شهر الصوم أمس الاثنين.

ففي سلطنة عمان، أعلنت لجنة استطلاع رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الأحد، وعليه يكون اليوم الثلاثاء غرة شهر رمضان لهذا العام.

‎وفي المغرب، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر بيان، أن غرة رمضان ستكون الثلاثاء، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، كما أعلنت دولة جزر القمر كذلك أن الثلاثاء هو أول رمضان.