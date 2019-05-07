في ثاني أيام رمضان.. «الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية على هذه المناطق

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، حائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) كذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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