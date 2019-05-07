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«الطيران المدني» توضح حقوق المسافرين حال تأخر الرحلة

«الطيران المدني» توضح حقوق المسافرين حال تأخر الرحلة
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تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، الأمور التي يحق للمسافر أن يطالب بها الناقل الجوي لتوفيرها في حال تأخر موعد إقلاع رحلته عن الوقت المحدد للمغادرة.

وقالت الهيئة: إنه يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بمرطبات أو مشروبات بعد مضي ساعة واحدة من موعد الإقلاع الأصلي، وجبة ملائمة بعد مضي 3 ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، سكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي.

ودعت الهيئة إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي (هنا).

وشدد الطيران المدني على أنه في حالة عدم تجاوب الناقل الجوي، فيمكن التواصل مع الهيئة من خلال تطبيق «المطارات السعودية» للأجهزة الذكية أو الرقم (8001168888).

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