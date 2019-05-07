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القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا حادثة طائرة الركاب

القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا حادثة طائرة الركاب
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا.

وقال الملك المفدى: “بلغنا نبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن ذلك من ضحايا، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب روسيا الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

من جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة أيضًا إلى “بوتين”.

وقال سمو ولي العهد: “علمت بنبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن هذا الحادث المأساوي من ضحايا، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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