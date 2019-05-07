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«النقد» تحدد مواعيد عمل البنوك خلال رمضان و«إجازة العيدين»

«النقد» تحدد مواعيد عمل البنوك خلال رمضان و«إجازة العيدين»
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تواصل – الرياض:

حددت مؤسسة النقد العربي “ساما” أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وأضافت المؤسسة أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان الموافق 30 مايو 2019، وتستأنف البنوك عملها يوم الأحد 6 شوال الموافق 9 يونيو 2019.

وبحسب تعميم “ساما” تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الخميس 7 ذو الجحة الموافق 8 أغسطس 2019، وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 17 ذو الحجة، الموافق 18 أغسطس 2019.

ودعت “ساما” البنوك بإبقاء مكاتبها وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والجو والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، شاملاً ذلك يومي الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، كما ألزمت “ساما” شركات التأمين وشركات التمويل بنفس مواعيد العمل للبنوك.

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