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رسالة مهمة من الأمن العام لـ «ضيوف الرحمن»

رسالة مهمة من الأمن العام لـ «ضيوف الرحمن»
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الأمن العام رسالة مهمة لضيوف الرحمن عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قال خلالها: “ضيف الرحمن.. سلامتك مسؤوليتنا فاحرص على اتباع التعليمات”.

ووجه الأمن العام، ضيوف الرحمن، إلى عدم افتراش ساحات وممرات المسجد الحرام، قائلاً: “إن ساحات وممرات المسجد الحرام ليست مكاناً للافتراش”، مضيفاً: “لا تكن سبباً في مضايقة معتمر آخر”.

وأشار إلى أن المسجد الحرام يشهد في رمضان كثافة عالية، خاصة في الليالي الأخيرة من رمضان، مطالباً ضيوف الرحمن بـ”إفساح المجال للمعتمرين”.

وكان مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قام الأربعاء الماضي، بجولة ميدانية، تفقد خلالها قيادات الأمن بالحرم المكي، ورافقه قائد قوات أمن العمرة وقيادات أمن العمرة، وعدد من القادة التنفيذيين بالأمن العام، حيث تأتي هذه الجولة في إطار الاطلاع والاطمئنان على اكتمال جاهزية القوات المشاركة في المهمة.

وشملت الجولة قوة أمن المسجد الحرام، والساحات الخارجية للحرم، والتوسعة الثالثة، والمناطق المحيطة بالحرم.

وزار الفريق أول “الحربي” مركز القيادة والسيطرة لأمن الحرم، واطلع على تجهيزاته، ثم اجتمع بالقادة، واستهل حديثه بالتوجه للقيادة الرشيدة بالتهاني الصادقة المفعمة بالدعوات والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن هذه الجولة تأتي إنفاذاً لاهتمام وتوجيه وزير الداخلية الذي يحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والأمان لضيوف الرحمن.

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