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170 قتيلاً وجريحاً من ميليشيا الحوثي الإرهابية بمعارك جنوب اليمن

170 قتيلاً وجريحاً من ميليشيا الحوثي الإرهابية بمعارك جنوب اليمن
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تواصل – واس:

قُتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم قيادات ميدانية بارزة وأُصيب عشرات آخرون، أمس الاثنين، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني خلال المعارك التي شهدتها الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وأكد القائد الميداني في اللواء 83 مدفعية المقدم عبده علي القاضي في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن ما يقارب من 110 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بينهم القيادي البارز سلطان هادي محفوظ داوود من منطقة أرحب صنعاء، والعميد منير علي أحمد ناجي القحوم من محافظة عمران قد قُتلوا، فيما أُصيب 60 آخرون وتم تدمير ثلاثة أطقم قتالية تابعة للميليشيا الإرهابية.

وأوضح القائد القاضي أن قتلى ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرحاهم سقطوا في مواجهات جرت في قطاعات شمال مديرية قعطبة.

مضيفاً أن قوات الجيش اليمني مسنودة بعناصر من المقاومة الشعبية، أجبرت عناصر الميليشيا الانقلابية على الفرار تحت وابل من نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة، وألحقت بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في مناطق حمران السادة والقاز، وقردح، وتبة السنترال، وريشان، والمبياض، والسبتا، والمنتزه غربي نقيل الشيم بمريس شمال مديرية قعطبة.

ودكت مدفعية الجيش اليمني في مريس تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ودمَّرت ثلاثة أطقم ومدرعة بي تي آر، في قريتي حمر السادة والقفلة ومقتل من كانوا على متنها أثناء قدومهم إلى قرية قردح شمال مديرية قعطبة.

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