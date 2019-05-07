الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو

«حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو

الإعلان عن 200 ألف وحدة سكنية.. بـ200 ريال شهريًا

الإعلان عن 200 ألف وحدة سكنية.. بـ200 ريال شهريًا

ماذا قالت مُسوِّقة «زيت المساج» أمام النيابة؟

ماذا قالت مُسوِّقة «زيت المساج» أمام النيابة؟

جريمة مروعة.. إثيوبي يطعن كفيله ويدهسه بالسيارة في الخرج

جريمة مروعة.. إثيوبي يطعن كفيله ويدهسه بالسيارة في الخرج

تحطم طائرة شمال المكسيك ومقتل جميع ركابها

تحطم طائرة شمال المكسيك ومقتل جميع ركابها
0

تواصل – وكالات:

أعلنت المكسيك، أمس الاثنين، العثور على حطام طائرة بعد اختفائها في طريقها من لاس فيغاس الأمريكية إلى مونتيري شمال البلاد.

وذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية، أن جميع ركابها الأربعة عشر لقوا حتفهم، مبينةً أن الطائرة الخاصة كانت تقل 11 راكباً وطاقماً من 3 أفراد.

وأوضح المسؤول في إدارة الطوارئ بولاية كواهويلا، فيرناندو أورتا، أنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية بالولاية الحدودية.

وفي ذات السياق، أشارت محطة تليفيزا التلفزيونية المحلية، إلى أن “الطائرة الصغيرة التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية أمس الأحد، بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فنزويلا.. 7 قتلى عسكريين في حادث تحطم مروحية

فنزويلا.. 7 قتلى عسكريين في حادث تحطم مروحية

تحطم طائرة ركاب أمريكية.. ومصرع جميع ركابها

تحطم طائرة ركاب أمريكية.. ومصرع جميع ركابها

بالفيديو.. لحظة ثوران وتدفق الحمم من أخطر البراكين في العالم

بالفيديو.. لحظة ثوران وتدفق الحمم من أخطر البراكين في العالم

مصرع طيارَيْن من مشاة البحرية الأمريكية في تحطم مروحية

مصرع طيارَيْن من مشاة البحرية الأمريكية في تحطم مروحية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>