تحطم طائرة شمال المكسيك ومقتل جميع ركابها

تواصل – وكالات:

أعلنت المكسيك، أمس الاثنين، العثور على حطام طائرة بعد اختفائها في طريقها من لاس فيغاس الأمريكية إلى مونتيري شمال البلاد.

وذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية، أن جميع ركابها الأربعة عشر لقوا حتفهم، مبينةً أن الطائرة الخاصة كانت تقل 11 راكباً وطاقماً من 3 أفراد.

وأوضح المسؤول في إدارة الطوارئ بولاية كواهويلا، فيرناندو أورتا، أنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية بالولاية الحدودية.

وفي ذات السياق، أشارت محطة تليفيزا التلفزيونية المحلية، إلى أن “الطائرة الصغيرة التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية أمس الأحد، بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة”.