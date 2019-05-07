التأخير يضرب رحلات «الخطوط السعودية» مع بداية رمضان.. والشركة تكشف السبب

تواصل – الرياض:

شهدت الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، حالة زحام شديدة، مساء أمس التي وافقت أولى ليالي شهر رمضان المبارك، وكذلك بداية الإجازة الصيفية للمدارس في كل مناطق المملكة.

وتأخرت غالبية رحلات طيران الخطوط السعودية التي كانت يفترض أن تصل لوجهات داخلية من فترة الساعة العاشرة مساء الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، بحسب “عكاظ”.

وكتب عدد كبير من المسافرين تغريدات في حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أبدوا فيها تذمرهم من تأخر الرحلات.

من جانبها، اعتذرت الخطوط السعودية لركابها الذين تأثرت رحلاتهم بالصعوبات التشغيلية خلال الأيام السابقة.

وبررت “الخطوط السعودية”، عبر بيان على حسابها في “تويتر”، تأخر الرحلات إلى الصعوبات التشغيلية بـ”حركة السفر الكثيفة هذه الأيام”.