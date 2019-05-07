الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو

«حساب المواطن» يعلن موعداً جديداً لإيداع دعم دفعة مايو

الإعلان عن 200 ألف وحدة سكنية.. بـ200 ريال شهريًا

الإعلان عن 200 ألف وحدة سكنية.. بـ200 ريال شهريًا

ماذا قالت مُسوِّقة «زيت المساج» أمام النيابة؟

ماذا قالت مُسوِّقة «زيت المساج» أمام النيابة؟

جريمة مروعة.. إثيوبي يطعن كفيله ويدهسه بالسيارة في الخرج

جريمة مروعة.. إثيوبي يطعن كفيله ويدهسه بالسيارة في الخرج

خلال 24 ساعة.. تسجيل 40 ألف معلم ومعلمة في «البرامج الصيفية»

خلال 24 ساعة.. تسجيل 40 ألف معلم ومعلمة في «البرامج الصيفية»
0

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم أن عدد المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية من المعلمين والمعلمات تجاوز 40 ألفاً خلال 24 ساعة فقط من فتح باب التسجيل.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التسجيل مستمر للمعلمين والمعلمات في البرامج التدريبية الصيفية، حتى اكتمال المقاعد المخصصة.

ويسعى مشروع البرامج الصيفية للمعلمين والمعلمات إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، بالإضافة إلى تحسين نواتج التعلم وتجويدها من خلال توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة.

ويعد هذا المشروع تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وجاء إطلاقه دعماً لتوجهات وزارة التعليم نحو تحسين مخرجات التعليم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاديًّا لإيقاف الراتب.. «التعليم» تطلب خطوة أخيرة من المعلمين المنقولين

تفاديًّا لإيقاف الراتب.. «التعليم» تطلب خطوة أخيرة من المعلمين المنقولين

التعليم تجهز 72 مركز STEM لاستقبال الطلاب العام الدراسي المقبل

التعليم تجهز 72 مركز STEM لاستقبال الطلاب العام الدراسي المقبل

عسير.. كيف شعر «الجرَّاح» عندما وجد مُعلمه أمامه بغرفة العمليات؟

عسير.. كيف شعر «الجرَّاح» عندما وجد مُعلمه أمامه بغرفة العمليات؟

تعميم من «التعليم» بشأن الرسوم الدراسية

تعميم من «التعليم» بشأن الرسوم الدراسية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>