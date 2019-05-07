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6 وصفات بسيطة للتخلص من «النمل» نهائياً

6 وصفات بسيطة للتخلص من «النمل» نهائياً
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تواصل – وكالات:

تعاني الكثير من ربات البيوت من غزو العديد من الحشرات مثل الصراصير والنمل؛ للمنزل والمطبخ، حيث يجدن صعوبة في التخلص من هذه الحشرات.

أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني أفكاراً وطرقاً بسيطة تسهل المهمة على ربة المنزل:

1 – الشريط اللاصق
قم بإنشاء خندق حول النمل، عبر إحاطته بشريط لاصق يحول دون انتقاله إلى مواقع أخرى.

2 – حمض البوريك
يمكنك التخلص من النمل والحشرات الأخرى عن طريق رش حمض البوريك على الشقوق والزوايا التي يصعب الوصول إليها، ويجب إبعاده عن متناول الأطفال لأنه مادة سامة.

3 – الطباشير
تحتوي الطباشير على مادة كربونات الكالسيوم التي تساعد على إبعاد النمل عن أماكن الطعام. ويمكن طحنه ورشه في حديقة المنزل وحول الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها النمل.

4 – الطحين
يعتبر الطحين مبيداً طبيعياً وآمناً. حاولي رش كميات كافية من الطحين على رفوف المؤن على شكل خطوط، فهذا يحول دون عبور النمل إلى المواد الغذائية.

5 – الليمون
قومي بعصر بعض الليمون على عتبات الأبواب والنوافذ، وأي ثقوب أو تشققات يمكن أن يدخلها النمل. كما يمكنك أن تقطعي بعض شرائح من قشر الليمون ونشرها حول المدخل الخارجي للمنزل لمنع دخول النمل من الخارج.

6 – البرتقال

تخلصي من النمل في حديقتك وفي فناء منزل عبر صنع خليط من قشور البرتقال ومزجه في كوب من الماء الدافئ، ثم قومي بنشره في الأماكن التي يتواجد فيها النمل.

6 – الفلفل
يمكن أن يساعد الفلفل الحار في طرد النمل من المطبخ، ومنعه من العودة ثانية. قومي بوضع كمية من الفلفل في عش النمل فهذا سيدفعه لمغادرة المكان إلى الأبد.

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