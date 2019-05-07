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الأثرياء يغادرون تركيا.. هروب 4 آلاف مليونير العام الماضي

الأثرياء يغادرون تركيا.. هروب 4 آلاف مليونير العام الماضي
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة نقلتها صحيفة “زمان” التركية، أن 4 آلاف مليونير هربوا من تركيا العام الماضي 2018، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلد.

وذكرت الدراسة التي جاءت بعنوان “استعراض الهجرة العالمية للثروات”، أن تركيا احتلت المرتبة الرابعة عالمياً بين أكثر الدول التي يغادرها الأثرياء.

وتصدرت أستراليا قائمة الدول التي يهاجر إليها الأثرياء، بعد استقبالها في 2018 نحو 12 ألف مليونير، فيما جاءت أمريكا في المرتبة الثانية بـ 10 آلاف مليونير، ثم كندا في المرتبة الثالثة بـ 4 آلاف.

وتعاني تركيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وصلت ذروتها في أغسطس الماضي، أدت لفقدان العملة ما يقرب من ثلث قيمتها، وألقت بظلالها على جميع مجالات النشاط الاقتصادي في البلاد، وأثرت بالسلب على الاستثمارات.

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