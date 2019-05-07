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3 ميزات جديدة في «إنستجرام».. تعرف على كيفية استخدامها

3 ميزات جديدة في «إنستجرام».. تعرف على كيفية استخدامها
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة فيسبوك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين F8 هذا العام، عن دعم تطبيق إنستجرام بمجموعة كبيرة من الميزات الجديدة.

وتشمل هذه المميزات الجديدة تصميماً جديداً لواجهة الكاميرا، وإضافة وضع جديد يُسمى Create Mode، يُسهل على المستخدمين إنشاء محتوى بدون صور، أو مقاطع فيديو، ومشاركته عبر قصص إنستجرام، إضافة لتطوير أدوات التسوق لتسمح للمستخدمين بشراء المنتجات من داخل التطبيق، ودعم إنشاء حملات جمع التبرعات داخل التطبيق.

وضع الكاميرا الجديدCreate Mode:

يتضمن التصميم الجديد لواجهة الكاميرا وضع الإبداع Create Mode، الذي يَمنح مستخدمي قصص إنستجرام إمكانية المشاركة دون الحاجة لصور، أو مقاطع فيديو، حيث يمكنك كتابة النصوص على خلفية ملونة، أو إضافة الملصقات أو إنشاء المسابقات.

لمشاركة قصص إنستجرام بدون صور أو فيديو، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على أيقونة الكاميرا داخل التطبيق، ستظهر لك الواجهة الجديدة على شكل قوس دائري موجود أعلاه الأوضاع المتاحة.
  • حدد وضع إنشاء Create، ستظهر لك أربع خيارات هي:
  1. نص: يتيح لك كتابة أي شيء على خلفية ملونة.
  2. اسألني سؤالاً ask me a question: يتيح لك طرح سؤال معين على المتابعين.
  3. استطلاعات رأي polls
  4. العد التنازلي countdown: يتيح لك المشاركة مع الأصدقاء في مناسبة معينة مثل أعياد الميلاد، أو الزفاف، أو أي

مناسبة أخرى.

  • اختر الخيار الذي يناسبك، ثم حدد الأصدقاء الذين ترغب مشاركتهم قصتك.

جمع التبرعات في قصص إنستجرام:

شَملت تحديثات إنستجرام الجديدة ميزة تتيح للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح جمع التبرعات مباشرة، من خلال مشاركة ملصق للتبرع في ميزة القصص، وبذلك يمكن جمع التبرعات من المتابعين لصالح قضية ما، ولاستخدام هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على أيقونة الوجه المبتسم الجديد في القصص، ثم حدد ملصق تبرع Donation sticker.
  • اختر المنظمة غير الربحية التي تريد دعمها، وجمع التبرعات لها، بشرط أن تكون موجودة على منصة فيسبوك لجمع التبرعات وأن يكون لها ملف تعريف تجاري على إنستجرام لتظهر كخيار.
  • اضغط على خيار مشاركة، وبعد ذلك يمكنك التمرير سريعاً لمعرفة المبلغ الذي جمعته، وكل دولار يتم جمعه سيذهب إلى المؤسسة غير الربحية مباشرة.

تسوق دون مغادرة التطبيق:

  • انتقل إلى تبويب استكشف Explore، ثم اضغط على خيار التسوق.
  • من الجزء العلوي اضغط على خيار تسوق الآن مع الدفع Shop now with checkout.
  • مرر خلال العلامات التجارية حتى تصل إلى العلامة التجارية التي ترغب في التسوق منها.

• عندما تجد منتجاً تريد شراءه، اضغط على خيار الدفع على إنستجرام Checkout on Instagram وأكمل طلبك.

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