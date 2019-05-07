ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية جديدة لدعم منسوبيه

تواصل – واس:

أطلق ديوان المظالم نظامه الإلكتروني “داعم”، الذي يعتبر منصة تقنية إلكترونية موحدة لتقديم احتياجات الدعم الفني لجميع خدمات تقنية المعلومات لمنسوبي ومنسوبات ديوان المظالم.

ويتيح نظام “داعم” لمنسوبي الديوان تقديم طلبات الدعم، سواءً لبلاغات المشاكل التقنية، أو طلبات تقنية جديدة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب من أي مكان.

ويأتي إطلاق نظام “داعم” ضمن الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات بديوان المظالم، بتوفير منصة موحدة لتقديم الدعم الفني لخدمات تقنية المعلومات، تحت إشراف ومتابعة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة العمل التقني وفق المعايير العالمية، ومواكبة التغيرات التقنية والاستفادة منها في إيجاد خدمات تقنية ترفع من مستوى كفاءة العمل المساند للعمل القضائي والإداري بديوان المظالم؛ انسجاماً مع الهدف الثاني من استراتيجية ديوان المظالم 2020 في التحول الإلكتروني لكافة أعماله.

ومن جهة أخرى، تم تصنيف البلاغات والطلبات داخل نظام “داعم” إلى مجموعة تصنيفات؛ كتصنيف لخدمات الدعم الفني، والخدمات الإلكترونية والجودة، وخدمات النظام القضائي “معين”.

وتأتي هذه التصنيفات لتسهيل عملية طلب الخدمة، ورفع البلاغ وتسريع وصول الطلب والبلاغ للفريق التقني المختص في أسرع وقت؛ تسهيلاً للمعالجات بوقت قياسي، كما يتيح النظام مراقبة جميع الطلبات المرفوعة، والوقت المستغرق لكل طلب وحالته، بالإضافة إلى إصدار التقارير اللازمة كتقارير الأداء ومؤشراتها ونحوها.

يُذكر أن نظام “داعم” تم بناؤه وفق معايير ITIL العالمية، التي تُعنى بإجراءات تشغيل تقنية المعلومات، وتعد بنية تقنية متطورة لأفضل التطبيقات والممارسات لتحقيق جودة عالية في إدارة خدمات تقنية؛ بهدف تحسين ورفع كفاءة العمل التقني من خلال إدارة المشاكل وتقديم الإصلاحات المباشرة لها، إلى جانب تطوير وقياس جودة الخدمة المقدمة.