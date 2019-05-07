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بالصور.. ضبط عمالة مخالفة تعد «أكلات رمضانية» في مقر سكنهم بـ«ساحل عسير»

بالصور.. ضبط عمالة مخالفة تعد «أكلات رمضانية» في مقر سكنهم بـ«ساحل عسير»
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تواصل – عسير:

نفذت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير وبالتعاون مع رجال شرطة حملة تفتيشية على العمالة المخالفة والأنشطة المخالفة كذلك، وذلك في إطار القضاء على المخالفين الذين يقيمون بالبلاد بشكل غير قانوني، حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط عددٍ من أبناء الجنسية البنجالية يقومون بتجهيز الأكلات الرمضانية داخل مقر سكنهم بصورة مخالفة.

وقامت فرقة من البلدية بمعاونة رجال الشرطة بمداهمة الموقع الذي يقيمون فيه؛ مما أسفر عن ضبطهم ومصادرة أواني الطهي التي يقومون بطهي الطعام الرمضاني فيها، وبيعه للمواطنين التي تظهر في حالة سيئة، ولا تتمتع بأدنى درجات النظافة بما يعرض حياة المستهلكين للخطر.

كما تم مصادرة كمية من الخضراوات والأطعمة التي يقومون ببيعها التي تم إعدادها بشكل يفتقر لكل الاشتراطات الصحية، كما قامت فرقة الشرطة بالقبض على المخالفين وإيداعهم رهن التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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