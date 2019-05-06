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قبل جلسة الإفراج المشروط.. حميدان التركي يوجِّه رسالة من محبسه بأمريكا (فيديو)

قبل جلسة الإفراج المشروط.. حميدان التركي يوجِّه رسالة من محبسه بأمريكا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه حميدان التركي، المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة صوتية قبل نحو 24 ساعة من الجلسة التي تعقدها لجنة الإفراج المشروط، التي تنظر في وضعه.

وهنأ “التركي” في مقطع صوتي نشره نجله على حسابه في “تويتر”، الجميع بحلول شهر رمضان، وطالب بالدعاء له، قائلاً: “مبارك عليكم شهر رمضان المبارك، وأرجو من الله أن تذكروا أخاكم في دعائكم”.

وأضاف حميدان التركي: “أسأل الله أن ييسر أمري وأمركم، ويجمع شملي وشملكم، وأن يفك أسري، وألا يحرمني من رؤية والدتي وزوجتي وذريتي وأحبتي”.

يُشار إلى أن اللجنة سيكون أمامها 3 خيارات، إما قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، أو رفض الطلب نهائياً، واستكمال مدة المحكومية كاملة.

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