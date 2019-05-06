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إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. إطلاق سراح 60 نزيلاً في سجون الحدود الشمالية

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. إطلاق سراح 60 نزيلاً في سجون الحدود الشمالية
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تواصل – واس:

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 60 نزيلاً في مختلف سجون محافظات المنطقة, وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان, وذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية : إنه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك ، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد ولازالت منعقدة حتى تاريخه للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية.

وأضاف سموه أن الحصيلة الأولية شملت إطلاق سراح 60 نزيلاً والعمل جارٍ على قدم وساق لشمول العفو نزلاء آخرين، مؤكداً مواصلة اللجان أعمالها لإطلاق عدد آخر في الأيام القادمة.

ودعا سموه جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

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