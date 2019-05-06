«الحج والعمرة» تبرز استعدادات الحرمين لشهر رمضان

تواصل – واس:

خصصت وزارة الحج والعمرة عدداً جديداً من مجلة الحج والعمرة لإبراز المجهودات في تهيئة الحرمين الشريفين لاستقبال المعتمرين والزوار مع حلول شهر رمضان، حيث أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في افتتاحية العدد تحت عنوان “خدماتنا لضيوف الرحمن .. من الفكرة إلى الذكرى” على المشروعات العملاقة التي تسهل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم في جوٍ من السكينة والوقار واستشعار ما تقدم لهم من خدمات.

وتناول معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مبادرة “صديق المعتمر” التي أطلقتها الوزارة وتحمل أهدافاً تطوعية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار .

كما تنوع العدد في مواضيعه بين تقارير حول شهر رمضان وبيان فضله ومكانته وأهمية أداء العمرة فيه ، فضلاً عن مشاركة نخبة من العلماء والمفكرين عبر المشاركات والمقالات في الصيام كمدرسة تربية تهذ النفس وتعدل السلوك نحو الفضائل إلى جانب إطلالة ثقافية حول العادات الرمضانية للشعوب الإسلامية ، واستعراض تاريخي شيّق لفتح مكة ، وغير ذلك من الموضوعات التي تتمحور حول شهر القرآن .

واستعرض العدد وتحقيقاً للتنوع والشمولية مؤتمر الإسلام رسالة الرحمة والسلام الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في موسكو وغروزني ، ويقدم ضمن باب “شخصية من بلاد الحرمين” ملامح من سيرة الشيخ عباس قطان وهو من أوائل الذين شغلوا منصب أمين عام العاصمة ، ومن طيبة الطيبة تستطلع المجلة آراء الزوار حول الخدمات المقدمة لهم ، كما تتطرق إلى المشروع الخيري الرائد “هدية المدينة المنورة للزوار والحجاج” .

وطاف العدد بقراء المجلة في رحاب مكتبة الملك عبدالعزيز والتعريف بعطائها الممتد في خدمة العلم والمعرفة زهاء الثلاثة وثلاثين عاماً ، ثم في جولة عبر باب “تواصل” الذي يدلف إلى فضاءات التواصل عبر العالم الافتراضي من خلال التغريدات والأخبار ذات الصلة بالحج والعمرة.

يذكر أن مجلة الحج والعمرة تعد أولى المجلات الحكومية صدوراً في عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ والتي انطلقت في شهر رجب من عام 1366هـ ، وهي توزع داخل المملكة وخارجها ، وتحتوي على قسم باللغة الإنجليزية.