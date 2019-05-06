إتلاف 2800 كيلوجرام من اللحوم الفاسدة وسط الدمام

تواصل – واس:

ضبطت إدارة الرقابة الصحية في بلدية وسط الدمام، مركبة مخصصة للنقل، تحمل لحوماً فاسدة ومصابة، بهدف توزيعها على محلات بيع اللحوم “الملاحم”.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية وضعت خطة رقابية في السوق المركزي للحوم والملاحم الواقعة في نطاق البلدية، مع دخول شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف الرقابة الصحية بهدف تأمين الجانب الغذائي، والتأكد من صحة الأطعمة واللحوم بما يتوافق مع معايير الجودة والسلامة، والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة للاشتراطات الصحية.

وأفاد الشمري، أن فرق الرقابة ضبطت المركبة وإتلاف كامل الكمية المضبوطة، التي بلغ كمية وزنها 2800 كيلوجرام، قبل توزيعها على الملاحم، مشيرا إلى أنه بعد الكشف على اللحوم تبين بأنها لحوم بقرية مصابة بمرض اليرقان، وهو عبارة عن تحطم في كريات الدم الحمراء نتيجة إصابة الحيوان بالطفيليات الدموية.