بالفيديو.. ذئب شارد يرعب أهالي حي بالطائف

تواصل – الطائف:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر ذئبا يروع أهالي وسكان حي جبرا بمحافظة الطائف، حيث استغاث أهالي المنطقة بدوريات الأمن.

وفي التفاصيل، تجول ذئب داخل حي جبرا مما أثار الرعب والخوف في نفوس أهالي المنطقة وجعلهم يستغيثون بدوريات الأمن وإبلاغهم.

وعلي الفور، هرعت الدوريات الأمنية إلى المنطقة التي ورد لهم بلاغ بوجود ذئب ومشطت الحي بحثاً عن الذئب وتخليص الأهالي من الخوف بسبب تواجده.

وأرسل مواطن مقطع فيديو وثقه للذئب إلي الجهات الأمنية لمتابعته، والتقى بهم مُحدداً لهم المكان الذي يُحتمل تواجده بداخله