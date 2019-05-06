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5 أطعمة ومشروبات خطيرة جدًا ساعة الإفطار.. وإليك البديل

5 أطعمة ومشروبات خطيرة جدًا ساعة الإفطار.. وإليك البديل
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تواصل – وكالات:

حذر خبراء التغذية من تناول عدة أطعمة ومشروبات على الإفطار لكسر الصيام خلال شهر رمضان المبارك، لما لها من تأثيرات سلبية، موصين ببعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد الصائم.

وأوضح الخبراء أنه في ظل الأجواء الحارة يقبل البعض على تناول كميات كبيرة من المياه والعصائر، الأمر الذي يؤثر سلباً على الصحة، داعين إلى الاكتفاء بتناول كميات صغيرة من السوائل مع التمر، وعند الأكل يبدأ الصائم الإفطار بتناول الشوربة قبل الطعام.

وشدد الخبراء على ضرورة أن يأخذ الصائمون في الاعتبار ما يجب عليهم تناوله على مائدة الإفطار، مؤكدين أن هناك بعض الأطعمة التي لا ينبغي البدء بها على معدة خاوية بعد ساعات طويلة من الصيام، وأبرزها:

1. المشروبات الغازية، فالإفطار عليها من أكثر الأمور الشائعة والخاطئة، حيث يسبب تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة انقباض الأوعية الدموية وعدم تدفق الدم للمعدة مسبباً صعوبة في الهضم وبالتالي تقلصات وآلام المعدة.

2. الموز، لاحتوائه على نسب عالية من الماغنسيوم، وفي حال تناول الكثير منه على معدة خاوية سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مفاجئ لكمية الماغنسيوم في الدم، ثم خلل في توازن الماغنسيوم والكالسيوم في الدم، مما يجلب تأثيرًا قويًا على القلب والأوعية الدموية.

3. البرتقال، حيث إنه يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض العضوية، وفي حال تناول الكثير منها على معدة خاوية، فإن ذلك يثير جدار المعدة ما يسبب ضررا للطحال والمعدة.

4. الطماطم، لكونها تحتوي على الكثير من البكتين، والفينولات والأدوية القابضة القابلة للذوبان، والتي من السهل أن تتفاعل مع حمض المعدة ويتجلط في شكل كتل غير قابلة للذوبان، وهذه الكتل قد تسد أبواب أو مخرج المعدة، ومن ثم سيزيد الضغط في المعدة سريعا، ما يؤدي إلى الشعور بالمغص.

5. الكاكا، حيث إن المعدة الخاوية تتفاعل الفينولات والبكتين والأدوية القابلة للذوبان فيها مع حمض المعدة؛ ما يؤدي إلى الالتهاب المعدي المعوي والغثيان والقيء.

أما أفضل المشروبات التي تعود بالنفع على الصائمين، ويجب الحرص على تواجدها ضمن وجبة الإفطار، فتتمثل في:

1. قمر الدين (عصير المشمش)، لأنه غني بالألياف وبفيتامين “A”، كما يحتوي المشمش على مادة الريتينول، وهي مادة سهلة الامتصاص في الجسم وتعزز من عملية الهضم.

2. عصير الليمون بالنعناع، وهو من المشروبات المفيدة جداً التي يمكن تناولها ضمن وجبة الإفطار، فهو شراب غني بفيتامين “C” والألياف، كما يمكنك إضافة ملعقة من عسل النحل على الخليط.

3. عصير الطماطم والتفاح، فهو شراب غني بالفيتامينات والحديد والألياف، وينصح به خبراء التغذية على وجبة الإفطار.

4. الماء، فأكد الخبراء أنه لا شيء يفوق كوب الماء على الإفطار، حيث يمنح الترطيب للجسم، ويزوده بالطاقة ويساعد على الهضم.

5. مخفوق الموز بالحليب، فهو غني بالبوتاسيوم وبالألياف وفيتامين “C”، و”B6” يمكنك خفق من موزة إلى موزتين مع كوب من الحليب منزوع الدسم، وتناول كوب من هذا المخفوق خلال وجبة الإفطار، حيث يجعله ذلك مختلفاً عن أكل الموز بمفرده بدون الحليب.

6. الحليب والتمر، فهو من أفضل المشروبات التي يجب أن نحرص عليها خلال وجبة الإفطار، كونه مشروبا يعطي الطاقة ويحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم، والذي عادةً ما ينخفض خلال ساعات الصيام.

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