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10 نصائح رائعة لصيام خالٍ من الجوع والعطش

10 نصائح رائعة لصيام خالٍ من الجوع والعطش
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تواصل – متابعات:

طالب مختصون في مجال الصحة والتغذية باتباع عدد من النصائح والإرشادات خلال تناول وجبتي السحور والإفطار، وذلك لتفادي الجوع والعطش خلال صيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح المختصون، أن الجوع والعطش هما أكثر المشكلات التي يواجهها الصائم والتي تقلل من نشاطه وتركيزه، لذا يتعين على الشخص تخزين كمية كبيرة من المرطبات في جسمه، وذلك عن طريق اتباع التالي:

1- تجنب الإكثار من تناول المخللات والبهارات الحارة والأطعمة المالحة، والتي تزيد الإحساس بالعطش، بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الصوديوم.

2- تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في وجبة السحور.

3- اجلس في الأماكن الباردة والمكيفة، إذ يساعد ذلك الجسم في الاحتفاظ بالمرطبات الموجودة به لأطول فترة ممكنة.

4- قلل تناول الحلويات في السحور، فبرغم أنها تمنح الجسم طاقة، لكن تناولها بكميات مفرطة يزيد الشعور بالعطش.

5- تناول عصير البطيخ يمنح الجسم الرطوبة، لاحتوائه على ما لا يقل عن 91 % من الماء، ويعد هذا المشروب من أفضل المشروبات التي ينصح تناولها في رمضان.

6- قلل بقدر الإمكان من شرب الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين في وجبة السحور بالذات، لأنها تعمل على إدرار البول ما يزيد من الشعور بالعطش.

7- تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور أمر جيد، لأن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي يحد من الشعور بالعطش أثناء الصيام.

8- ينصح بإضافة الطماطم إلى وجبتي الإفطار والسحور، سواء في طبق السلطة أو تناول كوب من عصير الطماطم، حيث تعد من الخضراوات المرطبة للجسم.

9- تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء، والتي تحافظ على رطوبة الجسم لأطول فترة ممكنة، كالخيار والتفاح والشمام.

10- من الجيد تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار أو السحور، حيث يساعد ذلك على الهضم كما أنه يمد الجسم بالطاقة والتي تساعد على مقاومة الجوع والعطش، وتجعل الجسم نشيطاً وحيوياً.

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