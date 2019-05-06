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قوة عسكرية أمريكية كبيرة إلى الشرق الأوسط.. بولتون يوضح السبب

قوة عسكرية أمريكية كبيرة إلى الشرق الأوسط.. بولتون يوضح السبب
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تواصل – وكالات:

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن الولايات المتحدة ترسل مجموعةَ حاملة طائرات وقوةً من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط؛ كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل “بقوة شديدة”.

وقال بولتون إن هذا القرار اتخذ “ردًّا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق المتصاعد”، وفقا لما نقلته “سكاي نيوز”، اليوم،.

وأضاف: إن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني؛ ولكننا مستعدون تمامًا للرد على أي هجوم؛ سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية”.

ودخل قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني، حيز التنفيذ، الخميس؛ في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون دول المنطقة.

وطالبت الولايات المتحدة، في 22 أبريل الماضي، الدولَ التي تشتري النفط الإيراني، بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو؛ وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.

وانتهت مهلة استمرت 6 أشهر، منحتها الولايات المتحدة إلى 8 دول، معظمها في آسيا؛ من أجل التوقف عن استيراد النفط الإيراني، الذي تستخدم طهران إيراداته في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وتأمل الولايات المتحدة أن يوفر إنتاج النفط الأمريكي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ، حاجة الأسواق من النفط؛ بحيث يحافظ على سعره منخفضًا.

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