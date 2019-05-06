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شاهد.. طائرة مشتعلة بالنار تهبط في مطار روسي

شاهد.. طائرة مشتعلة بالنار تهبط في مطار روسي
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تواصل – وكالات:

تداولت وسائل الإعلام الروسية، مقطعاً مصوراً للحظات الحريق الذي اندلع في إحدى الطائرات الروسية التي هبطت مشتعلة بالنار في أحد مطارات موسكو أمس الأحد، وأسفر الحادث عن مَقتل 41 شخصاً من أصل 78 كانوا على متنها.

وأظهر المقطع الذي وثقه أحد المسافرين، ألسنة اللهب وهي تلتهم جسم الطائرة بداية من أحد محركاتها، فيما تتعالى أصوات بكاء واستغاثات النساء والأطفال والرجال الذين كانوا على متنها.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت عن مصرع 41 شخصاً لقوا حتفهم عندما هبطت طائرة سوخوي سوبر جيت-100 اضطرارياً في مطار شيريميتيفو بموسكو بعد اشتعال النيران بها، بينهم طفلان ومضيفة.

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