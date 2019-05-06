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نصائح مفيدة من المفتي للمسلمين في بداية رمضان

نصائح مفيدة من المفتي للمسلمين في بداية رمضان
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تواصل – الرياض:

دعا سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الصائمين لاستقبال شهر رمضان المبارك بالفرح والسرور، حاثاً على اغتنامه بالتوبة والأعمال الصالحة والتسامح.

وقال سماحة المفتي: أخي المسلم، استقبل هذا الشهر بالفرح والسرور لأن الله يحب الصوم والصائمين، واشكر اللهَ الذي بلّغك هذا الشهر وأنت صحيح ومقيم وسالم من الأمراض والمعوقات.

وأضاف: أيها الصائم استقبل الشهر بتوبة نصوح وعمل صالح وتب إلى الله من ذنوبك اغتنم هذا الشهر فصومه فريضة وقيام ليله سُنة، والفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، والنافلة فيه تعدل فريضة، كل هذا من فضل الله علينا.

ودعا الصائمين لحمد الله على هذه النعمة وشكره عليها والتسامح فيما بيننا لنكون أمة واحدة قوية إن شاء الله.

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