إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. إطلاق سراح 600 سجين بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

أطلقت سجون منطقة مكة المكرمة سراح أكثر من 600 سجين من الموقوفين في قضايا الحق العام بمختلف محافظات المنطقة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

كما أطلقت إدارة سجن سكاكا بمديرية سجون منطقة الجوف سراح 36 شخصاً يمثلون الدفعة الأولى من سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأقامت حفلاً للمفرج عنهم.

يذكر أن لجان العفو في جميع مناطق المملكة تباشر أعمالها فور وصول الأمر الملكي الكريم، لكي يتم إطلاق سراح السجناء في الوقت المحدد دون تأخير.