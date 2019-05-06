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توقعات «الأرصاد»: أمطار غزيرة على الرياض أول أيام رمضان

توقعات «الأرصاد»: أمطار غزيرة على الرياض أول أيام رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت أمطار رعدية، مساء أمس الأحد، على أحياء شمال وشرق العاصمة الرياض متوسطة إلى غزيرة، فيما توقعت الأرصاد أن تستمر إلى الغد.

وكان نظام الإنذار المبكر قد أصدر تنبيهاً متقدماً، نبه خلاله بأن العاصمة الرياض ومحافظات القويعية والمزاحمية والدوادمي وعفيف والعيينة والأجزاء المجاورة ستشهد هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد، ورياحاً نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن هذه الحالة المطرية بدأت الثامنة والنصف مساء الأحد، وتنتهي في الساعة الثانية ظهر الاثنين الموافق أول أيام رمضان.

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