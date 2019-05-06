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نصائح مهمة لمرضى السكري والكلى خلال شهر رمضان

نصائح مهمة لمرضى السكري والكلى خلال شهر رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدة نصائح مهمة للمرضى خلال شهر رمضان.

وقال “النمر” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لا توقف ولا تغيّر شيئاً من جرعات أدويتك في رمضان إلا بتوجيه من طبيبك الذي يعرف تفاصيل حالتك الدقيقة، مُدرات بول أو غيرها”.

وأضاف: “بعض المرضى بسبب إيقاف أدوية معينة من تلقاء نفسه، تتدهور حالته في بداية أيام الصيام”.

وتابع قائلاً: “مرضى السكري وبالذات من يأخذ الأنسولين ولديه قصور في الكلى لا بد أن يناقش طبيبه بالتفصيل عن الآتي: هل حالته تسمح بالصيام؟ كيف يستخدم الأنسولين؟ “.

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