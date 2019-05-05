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تفاصيل مثيرة عن واقعة احتيال «مشهور السوشيال ميديا» على شاب «معاق»

تفاصيل مثيرة عن واقعة احتيال «مشهور السوشيال ميديا» على شاب «معاق»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر تفاصيل جديدة في قضية وقوع شاب من ذوي الهمم ضحية لأحد مشاهير “السوشيال ميديا” بعد استغلال حاجته.

وأوضحت المصادر أن المشهور يسكن مدينة جدة، كما أن عليه قضية نصب واحتيال رُفعت من شخصٍ آخر في مركز المبرز؛ التابع لمحافظة الأحساء، وقام بعمليات نصب واحتيال على أشخاص خلال الأشهر الأربعة الماضية تجاوزت 400 ألف ريال مُثبتة بحوالات بنكية.

وأكدت مصادر مطلعة أن “الجاني” يقوم بإيهام المتابعين بأن أشخاصاً كُثراً قاموا بالتحويل له ويقوم بعرض صور حوالات بنكية مزورة وغير صحيحة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً “سناب شات”، فضلاً عن عرض صور ردود متابعين غير صحيحة، بأنهم يقومون بنصح الآخرين بالتعامل معه.

وتبدأ طريقته في إيقاع ضحاياه، بعرض حسابات (باي بال) للبيع، عبر حسابه في (سناب شات)، وذلك بإرفاق رقم هاتفه المستخدم في برنامج (واتساب)، والعروض لحسابات (الباي بال) مقابل مبلغ مالي؛ بينما عند التحويل له يطلب منك الإيصال وبعدها يبدأ بالمماطلة ولا يتجاوب أبداً، ثم يفتح موقعاً إلكترونياً ويعرض عليه العروض.

وفي السياق نفسه، يستخدم ذلك المشهور سجلاً تجارياً لمؤسسة سعودية مزوراً باسمه، قبل تزوير عدد من الرسائل الكاذبة محتواها إجراء تحويل بنكي من أشخاص عدة ذوي مناصب وسمعة.

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