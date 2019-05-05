طيران الأمن ينقذ أوكرانياً تعرض لأزمة صحية بالمياه الدولية

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تمكن حرس الحدود بالتنسيق مع طيران الأمن، مساء أمس السبت، من إنقاذ راكب أوكراني الجنسية، يعاني من متلازمة فقر الدم الحاد (النزفية) وتعرضه لنزيف الجهاز الهضمي العلوي، من على متن سفينة ركاب في البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم، مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ.

فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بحرس الحدود، يوم السبت، بلاغاً عن طريق الفاكس من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، كما تلقى كذلك بلاغاً من كابتن السفينة (NAUTICA) ترفع علم جمهورية جزر مارشال، والقادمة من ميناء راشد والمتجهة إلى ميناء العقبة.

وأفاد البلاغ بوجود حالة مرضية لمصاب أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر (٦٥ عاماً)، لديه نزيف في الجهاز الهضمي العلوي ويحتاج إلى تعويض نزيف نقص حجم الدم، وبعد تحديد موقعها، اتضح أنها تبعد عن ميناء جدة الإسلامي مسافة (٦٠) ميلاً بحرياً تقريباً باتجاه الغرب.

وأضاف: “على الفور، تمّ التواصل مع كابتن السفينة لمعرفة الحالة وربطه مع مدير الطوارئ بصحة جدة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تمرير البلاغ إلى قاعدة طيران الأمن لتجهيز طائرة لإخلاء المريض، وتم تحديد نقطة الالتقاء وإخلاء المريض من على متن السفينة المحددة، ووصول طائرة طيران الأمن إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بعد إخلاء المريض”.

واختتم المتحدث الرسمي أنه تم تواجد سيارة إسعاف حرس الحدود، وكذلك سيارة إسعاف الهلال الأحمر السعودي، وتم نقل المريض إلى المركز الطبي الدولي بجدة لتلقي العلاج اللازم.