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«الفحص الدوري» تعلن أوقات الدوام خلال شهر رمضان

«الفحص الدوري» تعلن أوقات الدوام خلال شهر رمضان
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تواصل – الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات أوقات الدوام، في محطات الفحص الدوري في جميع مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الإدارة العامة، في بيان لها، إن فترة عمل محطتي الفحص الواقعتين على طريق الدمام وعلى طريق ديراب في الرياض، ومحطات جدة الثانية الواقعة بجنوب جدة، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وأبها، والطائف، والأحساء، تبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 11:30 ليلاً.

وأشارت إلى أن محطة الفحص الأولى بجدة الواقعة بحي النزهة، ستفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، أما بقية محطات الفحص في حائل، والرس، والخرج، والمجمعة، والخرمة، وتبوك، والجوف، وجازان، وبيشة، والباحة، ونجران، ومحايل عسير، وحفر الباطن، وينبع، وعرعر، والخفجي، والقريات، ووادي الدواسر، فستكون فترة عملها من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وبينت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات أن جميع محطات الفحص ستفتح أبوابها لاستقبال المراجعين حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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