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فلسطين.. 9 شهداء بنيران الاحتلال في غزة ومقتل صهيونيين بصواريخ المقاومة

فلسطين.. 9 شهداء بنيران الاحتلال في غزة ومقتل صهيونيين بصواريخ المقاومة
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تواصل – وكالات:

شنَّ طيران الاحتلال اليوم الأحد عدة غارات على مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد مواطنين في حي الشجاعية؛ الأمر الذي يرفع عدد الشهداء منذ غارات أمس إلى 9 مواطنين بينهم امرأة وجنينها ورضيعة أخرى من نفس العائلة، وإصابة 80 مواطناً بجراح مختلفة.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم، عشرات الصواريخ استهدفت مناطق إسرائيلية، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين، وذلك رداً على خروقات الاحتلال للتهدئة المعلنة.

وأعلنت الفصائل إطلاق عشرات الصواريخ على بئر السبع وعسقلان، كما استُهدفت آلية عسكرية “إسرائيلية” بصاروخ موجه، على حدود قطاع غزة، فيما أُطلقت صفارات الإنذار في المستوطنات بمحيط القطاع.

يُذكر أن هذا التصعيد جاء بعد توعد رئيس وزراء الكيان المحتل، بنيامين نتانياهو، قطاع غزة بالمزيد من الغارات الجوية والقصف؛ رداً على إطلاق الصواريخ الفلسطينية من القطاع باتجاه العدو الصهيوني.

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