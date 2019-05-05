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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف بمستشفى الملك عبدالله الجامعي في الرياض.. التخصصات والشروط

وظائف بمستشفى الملك عبدالله الجامعي في الرياض.. التخصصات والشروط
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تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.

الوظائف:
1- أخصائي ثالث تخطيط المواد (Materials Planning Specialist III):
– درجة الدبلوم (لمدة سنتين) في إدارة سلسلة التوريد أو ما يعادلها مع 6 سنوات من الخبرة.
– درجة الدبلوم (لمدة ثلاث سنوات) في إدارة سلسلة التوريد أو ما يعادلها مع 4 سنوات من الخبرة.
– أو درجة البكالوريوس إدارة سلسلة التوريد أو ما يعادلها (لا يشترط وجود خبرة سابقة).

2- أخصائي أول سلامة المرضى وإدارة المخاطر (Specialist I, Patient Safety & Risk Management):
– درجة البكالوريوس في مهنة الرعاية الصحية (التمريض أو الصيدلة) أو ما يعادلها.
– مع خبرة لمدة 4 سنوات في مستشفى سعة 300 سرير مع أنشطة إدارة الجودة.
– شهادة مُعتمدة في جودة الرعاية الصحية (CPHQ).
أو:
– درجة الماجستير في مهنة الرعاية الصحية (التمريض أو الصيدلة) أو ما يعادلها.
– مع خبرة لمدة سنتين في مستشفى سعة 300 سرير مع أنشطة إدارة الجودة.
– شهادة مُعتمدة في جودة الرعاية الصحية (CPHQ).

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/05/05م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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