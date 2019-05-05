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«الخضيري» يكشف حقيقة العلاقة بين تطعيمات الأطفال و«التوحد»

«الخضيري» يكشف حقيقة العلاقة بين تطعيمات الأطفال و«التوحد»
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تواصل – فريق التحرير:

نفى أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، وجود أي علاقة بين تطعيمات الأطفال والإصابة بأمراض مثل التوحد، مؤكداً أن هذا غير صحيح البتة، بل إن التخلي عن التطعيمات قد يسبب وفياتٍ وأمراضاً خطيرة للأطفال.

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن منظمة الصحة العالمية نشرت في موقعها تحذيرات من 6 نقاط لخطورة ترك تطعيمات الأطفال منها ارتفاع الوفيات والإصابات”.

وأضاف أن دراسة دانماركية جديدة منشورة وموثقة علمياً تثبت أيضاً أنه لا علاقة بين التوحد والتطعيمات (مقارنة بين مجموعتي أطفال A بلا تطعيمات، وB أخذوا التطعيمات)، مؤكداً أن التوحد حدث أكثر لدى مجموعة الذين لم يأخذوا التطعيمات.

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