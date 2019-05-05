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تفاصيل التحقيق مع مسوقة مقطع منتج التجميل «الخادش للحياء»

تفاصيل التحقيق مع مسوقة مقطع منتج التجميل «الخادش للحياء»
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تواصل – الرياض:

استدعت النيابة العامة إحدى مسوقات الإعلانات التجارية، بعد ظهورها عبر مقطع فيديو بثته من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” تسوق لمنتج تجميلي، انطوى على ألفاظ خادشة للحياء، وإيحاءات ماسة بالقيم الدينية والآداب العامة.

واستجوبت النيابة العامة المسوقة حيال الأفعال السلوكية الصادرة عنها، وأفادت بأنها لا تقصد أي شيء من تلك الإيحاءات، وأنها مجرد دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج، وأبدت ندمها على ما بدر منها، وتعهدت بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، واعتذارها الشديد للرأي العام والمجتمع بأسره عما صدر منها.

الجدير بالذكر، أن النيابة العامة نبهت في وقت سابق عبر حسابها في “تويتر” من السلوكيات المماثلة والمخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، أو نظام منتجات التجميل.

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