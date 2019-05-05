تعرّف على نسبة ممارسة الرياضة للمواطنين والمقيمين في المملكة

تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نسبة ممارسي الرياضة في المملكة للمواطنين والمقيمين من الجنسين (ذكوراً وإناثاً)، ولمختلف الفئات العمرية.

جاء ذلك ضمن نشرة مسح ممارسة الرياضة للأسرة لعام 2018، حيث شمل المسح 26 ألف أسرة من 13 منطقة إدارية بالمملكة.

ويعد مسح ممارسة الرياضة للأسرة 2018 ثاني مسح تقدمه الهيئة عن هذا النشاط ضمن إحصاءات المعرفة؛ إدراكاً من الهيئة لأهمية توفير مؤشرات حديثة عن هذا النشاط؛ وذلك للارتباط وبشكل مباشر بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من خلال رفع نسبة ممارسي النشاط الرياضي مرةً على الأقل أسبوعياً من 13% إلى 40%.

وتهدف نشرة المسح إلى توفير مؤشرات حديثة وجديدة عن مدى ممارسة الرياضة للأسرة سواء في منزل الأسرة أو خارجه، إضافة إلى معرفة أسباب عدم الممارسة للذين لا يمارسون الرياضة.

ووفقاً لنتائج المسح، فقد بلغت نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) والبالغين (15 سنة فأكثر)، 17.40%، في حين أن نسبة غير الممارسين بلغت 82.60% من إجمالي سكان المملكة.

وبلغت نسبة الممارسين من المواطنين (ذكوراً وإناثاً) للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) والبالغين (15 سنة فأكثر) 18.99% من إجمالي السعوديين، في حين أن غير الممارسين السعوديون (ذكوراً وإناثاً) قد بلغت نسبتهم 81.01% من إجمالي السعوديين (ذكوراً وإناثاً).

أما نسبة الممارسين غير المواطنين الذكور للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) والبالغين (15 سنة فأكثر) فقد بلغت 28.30% من إجمالي السعوديين الذكور، في حين أن غير الممارسين الذكور السعوديين قد بلغت نسبتهم 71.70%.

وحول الإناث من المواطنات، فقد بلغت نسبة الممارِسات من المواطنات للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) من سن (15 سنة فأكثر) 8.90% من إجمالي الإناث السعوديات، في حين أن غير الممارسات السعوديات قد بلغت نسبتهن 91.10%.

وأظهرت نتائج هيئة الإحصاء حول مسح ممارسة الرياضة للأسرة، أن الممارسين غير المواطنين (ذكوراً وإناثاً) للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) والبالغين (15 سنة فأكثر) بلغت نسبتهم 13.88% من إجمالي غير السعوديين، في حين أن غير الممارسين غير السعوديين بلغت 86.12%.

وتفصيلاً لذلك، فقد بلغت نسبة الممارسين غير المواطنين الذكور للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) والبالغين (15 سنة فأكثر) 16.12% من إجمالي الذكور غير السعوديين، في حين أن غير الممارسين قد بلغت نسبتهم 83.88%، أما نسبة الممارسات غير السعوديات للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) من سن (15 سنة فأكثر) فقد بلغت 8.04% من إجمالي الإناث غير السعوديات، في حين أن غير الممارسات قد بلغت نسبتهن 91.96%.