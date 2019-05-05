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اكتمال مشروع «السياج الأمني» لسطح المسجد الحرام

اكتمال مشروع «السياج الأمني» لسطح المسجد الحرام
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد الأحمدي، عن اكتمال تركيب سياج أمني في سطح المسجد الحرام، بهدف حفظ أمن وسلامة المصلين بسطح الحرم.

وأوضح الاحمدي أن هذه الإجراءات الاحترازية للحد من حالات السقوط من قبل بعض الزوار والمعتمرين، مضيفا أن هذه الحالات تعد حالات فردية وليست بالظاهرة، حيث تم رصد حالتين فقط خلال العشرين عاماً الماضية.

 يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قامت بتنفيذ مشروع السياج الحديدي المؤقت المحيط بسطح المسجد الحرام بطول 500م وارتفاع 3.23 متر، وذلك حرصاً على عدم تعرض أي من الزوار والحجاج والمعتمرين لأي مكروه.
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