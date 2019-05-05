دورة الشيخ عبدالعزيز العريدي الرمضانية لتحفيظ القرآن تنطلق غداً.. رابط التسجيل

تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

يُنظم مجمع الجريوي لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده في حي بدر (الشفاء) بالعاصمة الرياض، دورة الشيخ عبدالعزيز العريدي -رحمه الله- الرمضانية لتحفيظ القرآن الكريم.

وتنطلق فاعليات الدورة غداً الاثنين، بعد صلاة العصر، وتستمر الدورة لمدة 18 يوماً، وتتضمن عدة برامج وهي:

– برنامج الضبط والإتقان.

– برنامج إنجاز.

– برنامج تصحيح التلاوة.

– برنامج التلقين.

وتضم الدورة نخبة من المعلمين المجازين، وعدة برامج تحفيزية للمشاركين، كما سيتم منح المشاركين شهادات معتمدة من الجمعية الخيرية.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل بالدورة عبر الرابط (هنا)، ولمعرفة المزيد من التفاصيل الاتصال بهاتف رقم: 0559328626، وللوصول لعنوان المجمع (هنا).