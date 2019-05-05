الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اعتمر وأخبر والده شعوره باقتراب أجله.. مواطن ينفذ وصية ابنه في بيشة (صور)

اعتمر وأخبر والده شعوره باقتراب أجله.. مواطن ينفذ وصية ابنه في بيشة (صور)

تفاصيل صادمة وراء هروب «ممارسة صحية» وإحالتها للنيابة بجدة

تفاصيل صادمة وراء هروب «ممارسة صحية» وإحالتها للنيابة بجدة

رفع تعويض الفصل تعسفياً.. «الشورى» يناقش تعديل «المادة 77»

رفع تعويض الفصل تعسفياً.. «الشورى» يناقش تعديل «المادة 77»

«الخثلان»: تعذر رؤية هلال رمضان اليوم يؤجل بدايته إلى الثلاثاء

«الخثلان»: تعذر رؤية هلال رمضان اليوم يؤجل بدايته إلى الثلاثاء

تطبيق سهل ومجاني يحول الكلام المنطوق إلى نص مكتوب

تطبيق سهل ومجاني يحول الكلام المنطوق إلى نص مكتوب
0

تواصل – وكالات:

يقدم تطبيق “سبيتش نوتس” ميزة تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب، ويستهدف التطبيق المستخدمين الذي لا يفضلون الطباعة العادية باستخدام لوحة المفاتيح، أو للمستخدمين الذين يعانون من صعوبات في الطباعة، مثل: الصعوبات الجسدية، أو عدم إتقان الطباعة اليدوية.

ويتسم التطبيق بأنه سهل الاستخدام للإملاء والكتابة معاً، ويتوفر مجاناً، ويعتمد على أكثر التقنيات تطوراً في التعرف على الكلام لتقديم أدق النتائج، ويدعم التطبيق اللغة العربية على نحو جيد.

ويعتمد التطبيق على متصفح كروم، فهو لا يحتاج إلى تنزيل أو تثبيت، ولا حتى للتسجيل.

ويدعم التطبيق الحفظ التلقائي الذي يحفظ المستندات في الوقت الحقيقي فور أي تغيير، كما يمكن حفظ المستندات على خدمة “غوغل درايف” أو تنزيله كمستند على جهاز الحاسب، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

وشدد مطورو التطبيق على أنه لا يُخزن أي شيء يقوله أو يطبعه المستخدمون. ولكن كل الكلام الذي يُملى على الخدمة يُرسل إلى محركات غوغل التي تحول الكلام إلى نص للنسخ.

ويتوفر التطبيق مجاناً عبر موقعه على الإنترنت أو التطبيق الخاص بمتصفح كروم أو على نظام التشغيل أندرويد من متجر غوغل بلاي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لكلمات المرور.. «موزيلا» تطلق تطبيق «لوكبوكس» لأجهزة أندرويد

لكلمات المرور.. «موزيلا» تطلق تطبيق «لوكبوكس» لأجهزة أندرويد

«آيفون» أم «أندرويد».. ماذا يقول هاتفك الذكي عن شخصيتك؟

«آيفون» أم «أندرويد».. ماذا يقول هاتفك الذكي عن شخصيتك؟

«جوجل» تضيف مميزات الواقع المعزز للمزيد من هواتف «أندرويد»

«جوجل» تضيف مميزات الواقع المعزز للمزيد من هواتف «أندرويد»

8 معلومات مهمة عن نظام التشغيل المقبل «جوجل أندرويد Q»

8 معلومات مهمة عن نظام التشغيل المقبل «جوجل أندرويد Q»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>