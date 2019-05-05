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تحقيق صادم يكشف «خرافة» صفار البيض

تحقيق صادم يكشف «خرافة» صفار البيض
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تواصل – وكالات:

إذا كنت ممن يعتبرون اللون الغامق لصفار البيض بمثابة مؤشر على جودته ومنافعه الصحية، فإنك مدعو إلى مراجعة هذا الرأي، لأنه ليس دقيقا، بحسب خبراء.

فقد كشف تحقيق تلفزيوني أجرته القناة الرابعة في بريطانيا، أن بعض منتجي الدواجن، يلجؤون إلى حيلة لا تخطر على بال حتى يكتسب صفار البيض، لونا شديدا.

وأورد التحقيق أن بعض المزارعين في بريطانيا يضيفون توابل البابريكا إلى علف الدجاج، وبالتالي، فإن الصفار ليس طبيعياً على الدوام، كما يعتقد الناس.

ويتعرض الناس للخداع في بريطانيا، لأنهم يدفعون سعرا زائدا حين يشترون بيضاً يمتاز بالصفار الشديد، ويصل الثمن في بعض الأحيان إلى الضعف.

ولا تنكر شركات إنتاج البيض هذا الأمر، فهي تحدد على مواقعها الإلكترونية، ما تقدمه من مواد غذائية للدجاج، لكن المستهلكين لا يقصدون هذه المنصات في الغالب.

ويقول الباحث في تغذية الحيوانات بجامعة نوتنغهام، كورماك أوشيا، إن الحصول على لون داكن لصفار البيض قد يتحقق أيضاً من خلال إضافة الجزر والفلفل الأحمر.

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