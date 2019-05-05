عتق رقبتي شخصين من عائلة واحدة في بللحمر.. وإنهاء خلاف 20 عامًا

تواصل – فريق التحرير:

استجابت أسرة آل دماس لشفاعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وتدخل مشايخ قبائل المنطقة، وأنهت خلافاً بين عائلتين استمر لأكثر من 20 عاماً، وذلك بعد وفاة شخصين إثر خلاف بينهما.

وأعلن عوض عايض سعيد آل دماس البهيشي الأحمري وكيل أسرة آل عائض بن دماس، التنازل عن قاتل والده، كما أعلن فايز عبدالله آل دماس البهيشي الأحمري من أسرة آل محمد بن دماس التنازل عن قاتل والده.

وشكر الأمير تركي بن طلال الأسرتين على قبول الشفاعة وعلى تساميهم على آلامهم، كما وجه شكره لنواب بللحمر والوجهاء وللمصلحين الذين شاركوا سابقا ولاحقا في محاولة العتق.

وأضاف أن بوده أن هذا الأمر الذي حدث ما كان حصل واستمرت جريرته طوال هذه السنين، ما أدى لقطع صلة الرحم والجيرة وقطع التزاور، مؤكداً أن هذا الفعل تثبيت لقيمة العفو ورسالة للآخرين ألا يقعوا فيما وقع به من سبقهم.