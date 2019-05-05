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مساعدات «مركز الملك سلمان للإغاثة» تصل ألبانيا

مساعدات «مركز الملك سلمان للإغاثة» تصل ألبانيا
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تواصل – واس:

دشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع 7300 سلة غذائية في العاصمة الألبانية تيرانا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف وممثلي السفارة، والمشرف العام على المشيخة الإسلامية في ألبانيا لاورين لولي، والمدير التنفيذي للمشيخة أديسون هوتي.

وسيشمل التوزيع 34 مدينة في جمهورية ألبانيا فيما يبلغ عدد المستفيدين 36,500 فرد.

وشكر السفير عبدالمؤمن شرف مركز الملك سلمان للإغاثة على تعاونه ودوره الإنساني النبيل في توزيع المساعدات للأسر الألبانية التي تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن هذا المشروع يعبر عن العلاقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا، وهي تعد جزءًا من مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتقديم العون للدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وقدم المسؤولون الألبان شكرهم للمملكة ممثلة بالمركز لوقوفه مع الدول المنكوبة في أنحاء العالم وبالأخص لما يقدمه لبلادهم من مساعدات إنسانية وإغاثية مختلفة.

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