ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

تواصل – وكالات:

يتواصل العدوان “الإسرائيلي”، على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي عبر قصف متواصل بالمدفعية وعبر الطيران الحربي للمباني السكنية ومواقع المقاومة وأراضي المواطنين.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة فإن العدوان خلف 7 شهداء منهم رضيعة وأم حامل وجنينها، و50 إصابة بجراح مختلفة، في حين أعلنت الوزارة جهوزيتها للتعامل مع المستجدات الميدانية.

في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها الباسل للعدوان عبر قصف المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية بعشرات القذائف الصاروخية، ما تسبب بمقتل مستوطن وإصابة 41 آخرين.

وقال جيش الاحتلال إنه استهدف 200 هدف بقطاع غزة، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق 430 صاروخًا.

وأظهرت معطيات رسمية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته شنت 150 غارة على قطاع غزة، استهدفت حوالي 200 معلم مدني، أدت لدمار هائل في البنية التحتية والمنشآت بالإضافة للشهداء والمصابين.

كما دمرت طائرات الاحتلال 7 بنايات سكنية بالكامل، واستهدفت 4 منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن طائرات الاحتلال قصفت مسجد المصطفى بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما قصفت 3 ورش في شرق المدينة.

وأضاف أن مئات المنازل تضررت جراء القصف الإسرائيلي، فيما أغارت الطائرات الإسرائيلية على موانئ الصيادين في غزة وخانيونس ورفح.

ودمرت تلك الطائرات 3 مؤسسات إعلامية متواجدة في بنايات مدنية تم قصفها، فيما قصفت 21 موقع تدريب، وأكثر من 17 مرصدًا للمقاومة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال قصف سيارة وتكتك ودراجة نارية، فيما تضررت عشرات السيارات التي تعود للمواطنين و٤ سيارات خدمات صحية خلال العدوان.

وأشار إلى قصف أراضٍ في محيط جامعتين وتضررهما وتضرر عدد غير محدد من المدارس، فيما قصف أكثر من ٣٠ أرضا زراعية، وتضررت عشرات الدفيئات.

وإليكم متابعة لحظية لأهم الأحداث ابتداء من منتصف ليل الأحد.

9:38 صباحاً، زوارق الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها تجاه شاطئ بحر السودانية شمالي قطاع غزة

9:28 إصابتان في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة الجديدة شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

9:27 الاحتلال ينقل لواء مدرعات إلى حدود قطاع غزة

9:18 الاحتلال يستهدف مواطنين شرق غزة وأنباء عن إصابات.

9:10 طائرات الاحتلال تقصف مقرا للبحرية الفلسطينية غرب مدينة غزة.

9:08 صباحاً، بلدية “ليشون لتسيون” تأمر بفتح الملاجئ

9:00 سماع دوي انفجار قوي وسط مدينة غزة

8:52 صباحاً، مدفعية الاحتلال تقصف نقطة للضبط الميداني شرقي مدينة غزة

8:42 صباحاً، مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق بشمال قطاع غزة.

8:31 صباحاً، طائرات الاحتلال تقصف موقع البحرية غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

7:51 صباحاً، المقاومة تطلق رشقات صاروخية صوب مستوطنات الاحتلال.

7:46 صباحاً، استهداف دراجة نارية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة بصاروخ استطلاع وإصابة سائقها.

7:36 المقاومة تُطلق رشقة صاروخية جديدة والقبة الحديدية تحاول التصدي

7:10 صباحاً، الإعلام العبري: المقاومة الفلسطينية أطلقت 430 صاروخًا صوب مستوطنات الاحتلال، وتوسع ردها.

6:58 صباحاً، طائرات الاحتلال تقصف موقعًا لسرايا القدس شرق خانيونس.

6:55 صباحاً، قصف موقع الواحة شمال قطاع غزة.

6:46 صباحاً، قصف استراحة اللؤلؤة غرب موقع بدر الشاطئ بالطيران الحربي.

6:40 صباحاً، غارات على موقع للمقاومة في المغازي.

6:36 صباحاً، غارة إسرائيلية شمال مدينة غزة.

06:03 صباحاً، طائرات الاحتلال تقصف موقع الكتيبة 13 في مخيم المغازي وسط القطاع.

5:45 صباحاً، طائرات الاحتلال تقصف منزلا في رفح وتدمره بالكامل.

05:30 طائرات الاحتلال المسيرة تقصف موقع سرايا القدس قرب مدرسة ابن النفيس في الزنة ببني سهيلا شرق خانيونس بصاروخين .

04:55 طائرات الاحتلال تقصف أرضًا زراعية بجوار مدرسة ابن النفيس في منطقة الزنة في بني سهيلا شرقي خان يونس.

03:30 طائرة مسيرة للاحتلال تقصف أرضا فارغة قرب مسجد الخالدي غرب غزة.

03:10 طائرات الاحتلال تقصف مسجد المصطفى بالشاطئ غرب غزة واشتعال النيران فيه وإصابة مواطنين.

02:05 طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة غرب مدينة غزة.

01:20 طائرات الاحتلال الحربية تقصف بصاروخين منزلا لعائلة المباشر بمخيم خان يونس ما تسبب بدمار كبير في المكان.

00:50 طائرات الاحتلال تطلق 4 صواريخ على موقع غرب خانيونس.

00:30 طائرات مروحية تقصف بصاروخ مكتبا للشرطة البحرية بميناء غزة ولا إصابات

00:10 طائرات الاحتلال تقصف منزلاً لعائلة الأسطل وسط خان يونس وتدمره بالكامل.