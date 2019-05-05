ابتلع سماعة أبل ثم اكتشف «مفاجأة مذهلة»

تواصل – وكالات:

نام الشاب التايواني بن هاسو واضعا في أذنيه سماعات “إيربود”، لكنه عندما استيقط فوجئ بوجود سماعة واحدة فقط.

ومع خاصية التتبع في أجهزة “أبل”، عرف الشاب أن إحدى السماعتين استقرت في معدته.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الشاب ابتلع السماعة عن طريق الخطأ عندما كان نائما.

وكشفت الأشعة السينينة التي أجراها الشاب لاحقا في المشفى، أن السماعة استقرت في معدته، رغم أنه لم يكن يعاني أي ألم.

لكن المفاجأة الأخرى، أن السماعة كانت لا تزال تعمل، وهو ما ساعد في تحديد مكانها.

وعبر إعطائه ملينات، تمكن الشاب من إخراج السماعة في المرحاض، وقد كانت في وضع التشغيل، ولا زالت تعمل.