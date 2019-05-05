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موقف إنساني من ولي العهد مع طفل يمني سلبه السرطان إحدى عينيه
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تواصل – فريق التحرير:

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، على نفقته الخاصة، حسبما ذكره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه على “تويتر”.

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة، أن يُنقل الطفل إلى أحد مستشفيات المملكة لإجراء العلاج اللازم.

وقال والد الطفل جابر آل عوفان، إن نجله مصاب بالورم الخبيث منذ ولادته بعد أن سبب له الحبل السري اختناقًا بعد التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل في جسمه، كما أُصيب بضمور في الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم في عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد على إثره عينه اليمنى.

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