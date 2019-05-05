10 أنواع من الأغذية تصيبك بالكسل والخمول.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

نصحت دراسة أجراها مختصون في مجال الصحة والتغذية، من يعاني من التعب أو الخمول، تجنب 10 أنواع من الأغذية، مبينة أنها تسبب شعوراً بالنعاس.

وأوضحت الدراسة، وفقاً لموقع “ويب طب”، أن تناول الوجبات الدسمة يصيب الجسم بالكسل والخمول، إلا أن هناك أغذية خفيفة يؤدي تناولها للشعور بالتعب، رغم أنها مفيدة ولها فوائد صحية، ومن تلك الأغذية:

1- الموز: مصدر غني بالبوتاسيوم وله عدة فوائد صحية، تحسن عمل الأعصاب وتعزز صحة القلب، لكنه يحتوي أيضاً على معدن المغنيسيوم الذي يساعد على الاسترخاء، وينصح بتناوله قبل النوم.